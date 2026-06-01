Признанный умершим киллер из Рязани более 30 лет жил под чужим именем

Признанный умершим рязанский киллер более 30 лет жил под чужим именем. Мужчина стал затворником и поселился в доме во Владимирской области, сообщает Baza .

В 1994 году в лесополосе на окраине Рязани было найдено тело мужчины с перерезанным горлом. Под подозрение попали 3 человека: бывшая жена убитого, ее новый сожитель и их приятель.

Согласно версии следствия, женщина обратилась к мужчинам с просьбой разобраться с экс-супругом. Они вывезли его в безлюдное место и убили. Однако против пары не было найдено никаких улик, они стали свидетелями по делу. Главным подозреваемым остался их друг.

После совершения преступления он два десятилетия скрывался во Владимирской области под чужим именем. У мужчины были лишь поддельные ксерокопии паспорта и медкнижки. Для надежности он почти не выходил из дома днем. В 2016 году по заявлению его матери его официально объявили умершим.

Однако правоохранительные органы продолжали расследование и в итоге вышли на киллера. Они прибыли в дом, когда мужчина спал. Генетическая экспертиза подтвердила, что это тот самый убийца. 54-летнего подозреваемого доставили в СУ СК России по Рязанской области для проведения следственных мероприятий и поместили под стражу.

