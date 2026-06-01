На Урале бывший росгвардеец зарезал экс-гаишника из-за места за столом

В Екатеринбурге экс-сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии всадил нож в бывшего инспектора ГАИ, потому что тот занял его место за столом во время посиделок, сообщает E1.RU .

Все началось с того, что 28 мая три друга встретились, чтобы отметить День пограничника. Они праздновали несколько дней, каждый раз меняя места посиделок. 30 мая они пришли домой к бывшему росгвардейцу.

Когда в разгаре застолья хозяин дома ушел на кухню, его место занял экс-гаишник. Вернувшись, бывший росгвардеец увидел это, вскипел и попросил приятеля встать с его места. На этой почве между мужчинами вспыхнул конфликт.

Экс-гаишник в грубой форме отказался освобождать место для хозяина дома. Тогда тот схватил нож и ударил им гостя. После этого потерпевший вскочил, заявив, что уходит домой, но упал в прихожей.

Друзья подумали, что у него приступ. Они вынесли его в подъезд, а затем вернулись в квартиру и продолжили веселье. Потерпевший скончался от полученных ран.

Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Экс-росгвардеец задержан, ему собираются избрать меру пресечения.

