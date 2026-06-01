Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что при Владимире Зеленском система откатов достигла 20–30% от бюджетных программ. По его словам, Евросоюз продолжит финансирование, несмотря на коррупционные риски, сообщает kp.ru .

Евросоюз согласовал выделение Киеву 90 млрд евро на два года. По данным ЕС, выполнено лишь 9% антикоррупционных реформ, необходимых для возможного вступления Украины в союз.

Бывший премьер Украины Азаров заявил, что после 2014 года коррупция приобрела системный характер, а при Зеленском, по его оценке, достигла нового уровня.

«Коррупция, к сожалению, большая проблема для Украины на протяжении многих лет», — сказал Азаров.

По его словам, с бюджетных программ, включая региональные проекты, взимают откаты в размере 20–30%. Часть средств, предназначенных на внутренние программы, может стать предметом злоупотреблений, считает он. При этом 60 млрд евро из пакета, по его данным, планируется направить на закупку вооружений с контролем со стороны ЕС.

Азаров также заявил, что европейские власти могут формально признать реформы реализованными, несмотря на сохраняющиеся проблемы. Он не исключил, что позиция западных стран изменится по мере усложнения финансирования Украины.

