Российские миллиардеры увеличили состояние на $21,9 млрд

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупный капитал российских миллиардеров с начала года увеличился на 21,857 млрд долларов. В список входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 июня оценивается в 320,8 млрд долларов.

Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели владеют долями. Для ряда компаний используют показатели капитализации к EBITDA или соотношение цены акции к прибыли на акцию.

Первое место в мировом рейтинге сохраняет владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние выросло на 116 млрд долларов и достигло 735 млрд.

Далее следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Их капитал увеличился на 52,9 млрд и 49 млрд долларов — до 322 млрд и 299 млрд соответственно.

Четвертое место занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 289 млрд долларов, пятое — сооснователь Oracle Ларри Эллисон с 281 млрд долларов.

