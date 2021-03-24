«Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский» - три главных шоколадных бренда Москвы, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры». 23 марта холдинг запустил инновационную линию по производству шоколада с новыми с начинками, которая работает на базе фабрики «Рот Фронт». Корреспонденты РИАМО узнали, как делают новую «Аленку» с «веселинками» и что такое – шоколад с тройным вкусом.

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С чего начинается шоколад

Попав на шоколадную фабрику, кажется, что оказался в сказке или вернулся в детство, но строгие правила возвращают с небес на землю. Мы облачаемся в стерильные бахилы, халат, перчатки и шапочку. Волосы и украшения тоже нужно убрать. При входе в цеха руки обязательно дезинфицируются.

На фабрике «Рот Фронт» находится самый большой в Европе цех по переработке какао-бобов. Это место, где начинается производство шоколадных изделий. Здесь производят полуфабрикаты: какао тертое, какао-масло какао и какао-порошок.

Ежедневно цех обрабатывает 80 тонн сырых какао-бобов, из которых получается 64 тонны чистого тертого какао. Работа идет круглосуточно.

По словам руководителя PR-службы холдинга «Объединенные кондитеры» Ольги Онучиной, только гиганты кондитерского производства могут позволить себе собственную линию по переработке бобов.

«В первую очередь, это дает нам контроль производства, ведь мы не закупаем, а производим это сами», - отмечает она. Благодаря этому на фабрике полный цикл производства: «Утром – какао-масло, вечером – готовая продукция».

Сырье закупается в странах Южной Америки и Африки.

«Какао-бобы из разных стран имеют разный вкус и аромат. У нас 3500 наименований кондитерских изделий, шоколад разных сортов. Чтобы обеспечить вкус, характерный для того или иного изделия, нужны разные сорта, поэтому заказываем бобы из разных стран», - объясняет Онучина.

Производство начинается с очистки свежих какао-бобов: сырье проходит трехступенчатое просеивание, во время которого отсеивается брак, мусор и камни. Затем отсортированные какао-бобы идут на первую обжарку.

Под воздействием горячего воздуха и воды происходит дробление какао-бобов. Получается какао-крупка, которая поступит на вторую обжарку – основную, рассказывает начальник цеха Тимур Камалов.

После второй обжарки какао-бобы дробятся на более мелкие частицы – получается тертое какао. На вкус какао горькое – как настоящий 100% шоколад. Из тертого какао уже получают какао-порошок и масло какао. Какао-масло – самый дорогой продукт в производстве.

«Обычно в начале какао-бобы обжаривают, а потом дробят на крупку. Мы же делаем наоборот – дробим на крупку, а затем уже обжариваем. Это позволяет нам увеличить выход какао-масла на 1,5%, что является для нас дополнительной выгодой», - отмечает Ольга Онучина.

Всего цех переработки выпускает 25 тысяч тонн полуфабрикатов в год.

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Новая «Аленка» с тремя вкусами

На новой линии фабрики только что запустилось производство шоколада с новыми начинками. Здесь будут изготавливать девять новых продуктов.

«У нас есть центр инноваций, который занимается текстурами, начинками, добавками. Изучив то, что интересно маленьким детям, молодежи, взрослой аудитории, у нас родился интересный ассортимент», - рассказывает директор по маркетингу холдинга «Объединенные кондитеры» Юлия Дорофеева.

По ее словам, главные принципы новых продуктов – сочетание несочетаемого и человеческое любопытство, что из этого получится.

«В шоколаде мы воплотили мечту соединить до трех начинок – желейную, жировую и молочную. В каждой дольке будет новая начинка. Пока на российском рынке таких аналогов нет», - говорит она.

На линии уже начали производство нового шоколада «Аленка» с «веселинками» – цветными драже. Это – хит продаж, говорят на фабрике. «Веселинки» в шоколад добавляются вручную.

Также на новой линии будет производиться «Аленка» с «шоколадным горошком», со вкусами «клубника со сливками», «крем-банан» и новый уникальный продукт «тройной десерт» - трехслойных шоколад, где в каждой дольке будет новый вкус, а также многослойный шоколад «Бабаевский» со вкусом брауни.

По словам заместителя управляющего директора, члена Совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Николая Васюкова, мощность новой линии составит 3600 тонн в год.

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Откуда берется настоящий вкус шоколада

За счет полной технологической цепочки уже на следующий день свежая продукция поступает в магазины. Но залог хорошего шоколада – не только свежесть.

«Мы имеем ярко выраженный шоколадный вкус у наших изделий, так как мы делаем их из натурального сырья. В прошлом году мы произвели 51 тысячу тонн шоколадных изделий», - говорит директор по маркетингу.

По ее словам, еще один секрет успеха в том, что в производстве не используется дезодорированное какао-масло. Дезодорация – это очищение от всех примесей, в результате чего удаляется аромат и вкус, теряются некоторые органолептические свойства. Отказ от этого позволяет сохранить естественный и натуральный вкус шоколада, вкус натурального какао-масла даже в молочном шоколаде.

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