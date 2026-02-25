«Я торчу на героине»: чехлы со странными изображениями детей продают в России

сегодня в 10:08

На маркетплейсе в России нашли чехлы с детьми и надписями о наркотиках

В России пользователи одного из маркетплейсов обнаружили в каталоге странные товары — чехлы для iPhone с изображениями детей, держащих таблички с признаниями в употреблении наркотиков, сообщают « Осторожно, новости ».

На картинках несовершеннолетние демонстрируют надписи «Я торчу на героине» и другие.

Покупателей возмутила пропаганда запрещенных веществ, замаскированная под мемы. При этом отзывы под товаром оказались преимущественно положительными.

В пресс-службе маркетплейса отреагировали на ситуацию и заявили, что карточки с чехлами уже заблокированы. В компании подчеркнули, что уделяют особое внимание безопасности и качеству представленной продукции и располагают необходимыми инструментами для оперативного реагирования.

