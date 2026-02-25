Брат Максима Галкина* продал и купил обратно свою долю в оборонной компании РФ

Дмитрий Галкин, старший брат юмориста Максима Галкина*, временно выходил из активов российской оборонной компании, а затем вернул долю обратно. Параллельно он оформил недвижимость в Израиле на гражданство Евросоюза, сообщает Baza .

В октябре 2024 года Галкин продал 25% акций компании «Оружейные мастерские» бывшему совладельцу Юрию Дружинкину. А уже в январе 2026-го в израильском реестре недвижимости появилась отметка: Дмитрий и Наталья Галкины теперь значатся владельцами дома в Герцлии как граждане Кипра.

Сам дом супруги приобрели еще в 2009 году — им принадлежит половина элитной недвижимости в престижном районе, который называют местной Рублевкой. После начала СВО Галкины зарегистрировались там по российским паспортам. Однако фактически в особняк въехал младший брат Максим Галкин*.

Спустя полгода после продажи доли, когда все бюрократические процедуры были завершены, Дмитрий Галкин выкупил свои 25% в «Оружейных мастерских» обратно.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

