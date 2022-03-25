Специальная военная операция на Украине длится уже 30-й день. Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «10 на 10». США, Канада и Япония ввели очередные санкции против России. Подробнее о том, что происходит 25 марта, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным Минобороны, российские военные за ночь продвинулись на четыре километра и взяли под контроль пять населенных пунктов.

– В ходе ночных ударов российские силы уничтожили 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР. Кроме того, поражен 51 военный объект Украины.

– Всего с начала военной спецоперации были уничтожены 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронемашин, 163 установки РСЗО, а также 636 орудий полевой артиллерии и минометов.

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Ситуация в мире

– США ввели очередные санкции против России. В этот раз под ограничительные меры попали Государственная дума как учреждение и 328 депутатов поименно, десятки российских оборонных предприятий, а также глава Сбербанка Герман Греф.

– По данным Минфина США, действующие американские санкции распространяются на любые операции с золотом, если они связаны с Центробанком РФ.

– Американское ведомство отложило запрет на импорт морепродуктов из России до 23 июня.

– Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации России.

– Япония вводит санкции против 25 россиян и 81 организации из РФ. Под ограничительные меры, среди прочих, попали родственники Дмитрия Пескова, Игоря Сечина и предпринимателей Ротенбергов.

– Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

– Швейцария намерена заморозить, а не конфисковать активы попавших под санкции россиян.

– Лидеры стран НАТО приняли решение усилить восточное крыло Североатлантического альянса. Они намерены разместить четыре боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оставляет французским компаниям самостоятельность в плане принятия решений о работе в России.

– На территории Австрии запретили вещание RT из-за освещения военной спецоперации на Украине.

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Обстановка в России

– Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об обмене пленными с украинской стороной по формуле «10 на 10».

– Кроме того, состоялся обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских моряков с судна «Сапфир».

– Россия начала единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных украинских территориях.

– Курс евро на Московской бирже днем 25 марта опустился ниже 100 рублей, доллар торгуется на уровне 93 рублей.

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