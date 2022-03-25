РИАМО - 25 мар. Вечером 24 марта военные РФ нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по базе горючего ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что это была крупнейшая из оставшихся баз ВСУ. Именно за счет этой базы воинские части центральной Украины снабжались горючим.

За прошедшую ночь военнослужащие России продвинулись еще на 4 км, взяв населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. Кроме того, было уничтожено 24 единицы боевой техники Украины. Сейчас ведется наступление на военных 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Спецоперация РФ на территории Украины стартовала 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация государства, а также обеспечение безопасности мирного населения.

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