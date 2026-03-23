«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 22:45

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области. В ночные и утренние часы местами на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в регионе будет действовать до 09:00 25 марта.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской и Тульской областей, где предупреждение о погоде не требуется.

