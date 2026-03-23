Мужчину три года держали в рабстве в Калининградской области

В Озерском районе Калининградской области мужчину три года держали в рабстве и заставляли работать на ферме, сообщает Amber Mash .

По версии следствия, мужчина попал на ферму в поселке Крушинино в ноябре 2023-го года, куда его вывез один фермер. Он и его отец заставили его там бесплатно работать. В обязанности мужчина входил уход за скотом. Его поселили в коровнике. После попыток бегства его избивали и возвращали обратно.

В марте этого года его спасли — сотрудники Следственного комитета и ФСБ нашли его во время обыска хозяйства. Фермер допрошен и задержан. За похищение возбуждено уголовное дело. Отец фермера сбежал из области.

Ранее в Тюмени задержали шестерых подозреваемых в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. По данным следствия, за восемь лет пострадали не менее 20 человек.

