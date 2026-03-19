В Тюмени шесть человек 8 лет держали алкоголиков и бомжей в рабстве

В Тюмени выявили схему похищения людей и отправки их в рабство в ЯНАО и ХМАО

В Тюмени задержали шестерых подозреваемых в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. По данным следствия, за восемь лет пострадали не менее 20 человек, сообщает nashgorod.ru .

По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, фигуранты подыскивали людей, злоупотребляющих алкоголем, бездомных и граждан в трудной жизненной ситуации. Обманом их заманивали в одну из квартир в областной столице и запирали там.

Угрозами и насилием обвиняемые подавляли волю потерпевших, после чего вывозили их на стройки в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По версии следствия, за все время пострадали не менее 20 человек. Их принуждали к труду.

Все удерживаемые освобождены. Подозреваемые арестованы. Следователи устанавливают возможных соучастников и других потерпевших. Информацию по делу принимают по телефону 8-904-491-43-25, анонимность гарантируется.

