В Тюмени шесть человек 8 лет держали алкоголиков и бомжей в рабстве
В Тюмени задержали шестерых подозреваемых в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. По данным следствия, за восемь лет пострадали не менее 20 человек, сообщает nashgorod.ru.
По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, фигуранты подыскивали людей, злоупотребляющих алкоголем, бездомных и граждан в трудной жизненной ситуации. Обманом их заманивали в одну из квартир в областной столице и запирали там.
Угрозами и насилием обвиняемые подавляли волю потерпевших, после чего вывозили их на стройки в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По версии следствия, за все время пострадали не менее 20 человек. Их принуждали к труду.
Все удерживаемые освобождены. Подозреваемые арестованы. Следователи устанавливают возможных соучастников и других потерпевших. Информацию по делу принимают по телефону 8-904-491-43-25, анонимность гарантируется.
