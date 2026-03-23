Схема Долиной не сработала: жительница Урала проиграла суд и лишилась коттеджа

На Урале пенсионерка пыталась вернуть коттедж по схеме Ларисы Долиной, но проиграла суд и лишилась жилплощади, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в Красноуфимске. Пожилая местная жительница продала свою долю в коттедже и долю в праве на земельный участок за 4 млн рублей, однако после сделки заявила, что действовала под влиянием телефонных мошенников.

Стоимость действительно была ниже рыночной, а деньги сразу поступили на счет неизвестным лицам. Женщина отказалась съезжать, вынудив нового собственника обратиться в суд.

Красноуфимский районный суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал пенсионерку передать ключи от недвижимости новому собственнику. Также суд отклонил ее встречный иск о признании сделки недействительной.

При этом по факту мошеннических действий следователи возбудили отдельное уголовное дело. Обманутая домовладелица признана в нем потерпевшей.

Летом 2024 года мошенники заставили Долину продать квартиру в центре Москвы. Суммарный ущерб, понесенный артисткой, составил 317 млн рублей. Затем сделку признали недействительной и вернули квартиру певице. Однако покупательница Полина Лурье отстояла право на недвижимость в Верховном суде и Долина лишилась квартиры.

