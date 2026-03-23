Ревнивый нижегородец поранил ножом возлюбленную из-за покупки секс-игрушек

После очередной ссоры девушка Дмитрия собрала вещи и ушла к их общему знакомому. Нижегородец выяснил, что они вместе посещали секс-шоп. При этом девушка утверждала, что в магазине они покупали подарки для подруги. Однако эта версия показалась Дмитрию сомнительной.

Мужчина пришел разобраться в случившемся, однако заметил в квартире купленные секс-игрушки, после чего начал резать их ножом. Затем он полоснул по руке и свою возлюбленную. Во время скандала Дмитрий выронил нож, который вонзился в ногу девушки.

Пострадавшую госпитализировали в одну из местных больниц. Ревнивца приговорили к двум годам колонии. Позднее выяснилось, что возлюбленная простила Дмитрия.

