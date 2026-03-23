В доме в центре Волгограда нашли горы трупов голубей

В вентиляционной шахте во время ремонта жители многоквартирного дома по улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда нашли много трупов голубей, сообщает V1.ru .

Во время ремонта сняли решетки с вытяжки вентиляции и обнаружили тела мертвых птиц.

«В вытяжке на кухне после демонтажа вентиляционной решетки сначала обнаружился голубь. Когда я его оттуда удалил, там оказался второй, за ним — третий. Надо будет вскрывать другие решетки в ванной и туалете. Кажется, там есть еще», — рассказал житель дома.

Как уточнили в Инспекции государственного жилищного надзора по Волгоградской области, в вентиляцию попасть может любая птица и даже там погибнуть.

Ранее сообщалось, что побережье в районе Олимпийского парка в Сочи оказалось покрыто погибшими птицами. Специалисты предлагают разные объяснения: некоторые связывают это с разливом мазута после аварии танкеров, другие считают, что это естественная смертность среди мигрирующих пернатых.

