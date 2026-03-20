На пляже в Сочи нашли кучи мертвых птиц

Побережье в районе Олимпийского парка в Сочи оказалось покрыто погибшими птицами. Специалисты предлагают разные объяснения: некоторые связывают это с разливом мазута после аварии танкеров, другие считают, что это естественная смертность среди мигрирующих пернатых, сообщает SOCHI1.RU .

Туристы показали на видео, что набережная в Сириусе превратилась в кладбище мертвых птиц. Это событие вызвало беспокойство среди населения и гостей курорта.

«Кучи мертвых птиц. Не знаю, сколько уже насчитали. Также пятно видели непонятное, черное», — рассказал автор ролика.

Сочинское географическое общество обратилось за разъяснениями к орнитологу Александру Дворецкому, известному под именем «птичий айболит». Его спросили, является ли массовая гибель птиц следствием экологической катастрофы в Керченском проливе или это обычное для сезона явление.

Дворецкий заявил, что не сомневается в том, что гибель птиц связана с вышеуказанной катастрофой. По его словам, гибель птиц наблюдается уже две недели. Сильные штормы в конце февраля и начале марта подняли мазутные отложения со дна, и течение несет их к побережью. Причиной смерти птиц может быть рыба, загрязненная мазутом, которую употребляют водоплавающие.

Орнитолог также добавил, что ему недавно передали баклана. Птица находилась на берегу, не проявляла активности, не плавала, не летала и не питалась. Александр Дворецкий провел лечение: ввел сорбент и иммуностимулирующий препарат. В настоящее время баклан возвращен в естественную среду — его состояние улучшилось, он активно двигается.

Однако часть экспертов имеет другую точку зрения. Они утверждают, что сейчас проходит сезон миграции, и ослабленные птицы часто отдыхают в Имеретинской низменности, где некоторые из них умирают по естественным причинам. Официальные заявления от природоохранных органов на текущий момент отсутствуют.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.