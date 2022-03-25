РИАМО - 25 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношении РФ западные страны развязали гибридную тотальную войну, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что большая часть стран, не являющихся частью коллективного Запада, отказывается «играть в одни ворота» на мировой арене.

Лавров подчеркнул, что международная обстановка накалилась до предела. Политика западных государств по сдерживанию России достигла кульминации. Несмотря на это, РФ не будет самоизолироваться в этих условиях.

Ранее Лавров сказал, что стремление Запада вернуть однополярный мир вызывают напряжение в международных отношениях.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также сообщал, что попытки Запада повлиять на решение руководства РФ по проведению спецоперации на Украине через ограничения на бизнес являются «глупыми и бессмысленными».