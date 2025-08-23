Воробьев открыл XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

В Московской области стартовал XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который продлится с 23 по 24 августа включительно. На церемонии открытия присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Начиная с 2015 года народный артист России Игорь Бутман руководит фестивалем, который получает поддержку от Министерства культуры РФ и Правительства Московской области. Ранее мероприятие «Jazzовые сезоны» проводилось в парке «Горки Ленинские», известном своими живописными видами. Новый сезон фестиваля стартовал в музее-заповеднике «Архангельское», который многие называют «подмосковным Версалем» из-за его исторической значимости.

«Мы очень рады видеть здесь людей, которые пришли с семьями, детьми, близкими, друзьями, чтобы провести время в кругу талантливых музыкантов. Хочу поприветствовать Игоря Михайловича Бутмана, он — мастер во всём, и вот уже одиннадцатый год подряд проводит этот фестиваль. Желаю всем, кто сегодня пришёл в музей-заповедник, чтобы этот вечер запомнился теплотой общения и прекрасной музыкой. Здоровья, успехов в добрых делах и наслаждайтесь нашим фестивалем», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

Фестиваль «Jazzовые сезоны» регулярно собирает выдающихся музыкантов со всего мира. По словам организаторов, среди российских звезд на сцене фестиваля можно было увидеть Ларису Долину, Дмитрия Маликова, Сергея Мазаева и самого Игоря Бутмана, а также Тину Кузнецову, Валерия Сюткина, Левана Горозию и Антона Беляева.

Международную джазовую сцену на мероприятии представляли знаменитые исполнители, включая Рэнди Брекера, Джона Бисли, группу «Орегон», Тони Момрелла и других известных музыкантов из разных стран. Как отмечается, фестиваль традиционно привлекает народных и заслуженных артистов России наряду с ведущими джазовыми коллективами из разных уголков планеты.

«Jazzовые сезоны» — наш самый атмосферный джазовый опен-эйр, который каждый год вдохновляет своей музыкой, гармонией и красотой тысячи людей! И мы счастливы, что с каждым годом их становится всё больше! Здесь соединилось всё: любовь к джазу, к природе, к публике и к артистам, которые у нас выступают. Благодаря поддержке Министерства культуры и личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Московской области наш фестиваль приобретает новые масштабы. Уверен, скоро мы сможем проводить несколько «Jazzовых сезонов» сразу в разных красивейших усадьбах Подмосковья», — сказал Игорь Бутман.

О программе

В новом сезоне фестиваль пройдет по расширенной программе. Организаторы подготовили две концертные площадки, где можно услышать не только джаз, но и композиции других направлений. По словам организаторов, музыкальная подборка создавалась с учетом предпочтений публики всех поколений.

Главными звездами фестиваля 2025 года станут несколько известных исполнителей. Среди них Игорь Бутман, считающийся одним из ведущих джазовых саксофонистов современности, и Московский джазовый оркестр — один из самых известных российских биг-бендов. Также выступят легенда отечественного рок-н-ролла и блюза Евгений Маргулис и популярная исполнительница Полина Гагарина, которая представит специально подготовленную джазовую программу.

Звездный состав исполнителей

На фестивале Сергей Степанченко выступит в качестве чтеца в музыкальной постановке «Петя и волк» с аккомпанементом Московского джазового оркестра.

Главной сенсацией фестиваля станет возвращение в Россию коллектива Gipsy Kings с лидером Андре Рейесом. Группа, совершившая переворот в жанрах фламенко и румбы благодаря таким композициям как Bamboleo и Djobi Djoba, выступит перед российской публикой впервые за много лет.

Программа двухдневного фестиваля также включает выступления оригинальных вокалисток Жени Любич и Лианы Зайнуллиной. Музыкальную часть дополнят трубач Вадим Эйленкриг, Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова и Трио Даниила Крамера.

Среди других участников фестиваля – ведущий джазовый коллектив Узбекистана Jazzirama, музыканты Петра Налича, а также проекты ILUGDIN TRIO и Alexander Dovgopoly Project.

Фестиваль предлагает не только богатую музыкальную программу, но и множество других развлечений. Посетители могут принять участие в том числе в образовательных мероприятиях и спортивных активностях.

«Я думаю, все, кто ценит творчество Игоря Бутмана, его великую музыку, получат здесь незабываемые эмоции. Надеюсь, что для гостей фестиваля все сложится даже так, как они и не ожидали. Поэтому желаю хороших эмоций, ярких ощущений, и пусть они останутся у всех навсегда. Здесь происходит музыкальное счастье: слияние оркестра и зрителей, которое не забывается никогда. Оркестр Игоря Бутмана — это вечность, как все великое», — отметил генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный.