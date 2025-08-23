В Белгородской области два человека пострадали в результате удара дрона

Происшествия

В результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в   Telegram-канале.

У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног.

Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее вечером 20 августа по всей территории Белгородской области объявили воздушную опасность из-за атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.