Гладков: на трассе под Белгородом подорвался автомобиль, двое пострадали

Гладков сообщил о ранении двух граждан от удара ВСУ по Белгородской области

Во время очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в Краснояружском районе пострадали два человека. По словам губернатора региона, мирные граждане двигались в автомобиле, который подорвался на взрывном устройстве.

«На участке автодороги Колотиловка — Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшему мужчине оказали помощь и предложили госпитализацию, но он от нее отказался. У женщины, которая также была в машине, диагностировали ушиб поясничной области. Местную жительницу отвезли в больницу № 2 в Белгороде для дальнейшего обследования.

После детонации автомобиль загорелся. На месте работали оперативные службы.

Ранее вечером 20 августа по всей территории Белгородской области объявили воздушную опасность из-за атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.