РИАМО - 25 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» в течение ближайших 4 дней должен разработать понятную систему приема оплаты за газ в рублях. Иностранных покупателей об этом уведомят. Об этом сообщает Газета.ru.

«Газпром» должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Президент России Владимир Путин 23 марта сообщил, что недружественные страны теперь будут должны платить за газ в российских рублях.

В ответ на этот шаг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен платить рублями за поставляемый российский газ, поскольку это будет способом обойти антироссийские санкции.

Россия начала проведение спецоперации на Украине 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения.

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