РИАМО - 25 мар. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен платить рублями за поставляемый российский газ, поскольку это будет способом обойти антироссийские санкции, сообщает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин сообщил, что недружественные страны теперь будут должны платить за газ в российских рублях.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — сказала фон дер Ляйен.

Геополитическая обстановка накалилась в конце февраля после того, как Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине. В ответ западные страны ввели против РФ беспрецедентное количество санкций.

Одно заявление Путина вызвало скачок цен на газ в Европе – СМИ>>