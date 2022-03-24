РИАМО - 24 мар. Заявление президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны будут рассчитываться за российский газ в рублях, повлекло за собой повышение стоимости газа на 18% в Великобритании, сообщает Nation News.

Британский таблоид Daily Express написал, что в результате заявления Путина перед европейскими странами, которые в значительной степени зависят от энергоресурсов России, встал выбор – отклонить выдвинутые условия и спровоцировать ухудшение качества жизни и массовые протесты, либо согласиться на условия оплаты газа рублями.

23 марта на совещании с кабмином Путин заявил, что недружественные страны, покупающие российский газ, должны будут рассчитываться за него рублями.

Российский лидер отметил, что Россия продолжит поставки газа в другие страны в соответствии с объемами и ценами, предусмотренными действующими контрактами. Изменится лишь валюта, в которой будут производиться расчеты.

«Поставлять наши товары в ЕС и США и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла», — заявил Путин.

После речи российского президента курс доллара упал ниже 100 рублей.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Западные страны отреагировали на действия РФ жесткими экономическими санкциями.

Кремль прокомментировал поручение о переводе в рубли оплату газа в Европу>>