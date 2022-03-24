РИАМО - 24 мар. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков дал комментарий о поручении Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли, сообщает Газета.ru.

«По мере того как будут осуществляться контакты с покупателями газа, и им будут разъясняться условия, они смогут обозначить свою позицию, давайте дождемся этого», – заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что продажа газа и другой экспорт в страны Европы и в США будет переведен в рубли. При этом Россия продолжит поставлять газ в тех объемах, которые соответствуют ранее заключенным договорам.

Чтобы реализовать это поручение, Путин обратился к ЦБ РФ и правительству России с просьбой в течение недели определить порядок совершения таких финансовых операций. Кроме того, «Газпрому» предстоит как можно быстрее перевести все свои контракты на поставки газа в рубли.