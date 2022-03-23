РИАМО - 23 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что намерен перевести расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, сообщает РИА Новости.

«Поставлять наши товары в ЕС и США и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла», — отметил президент РФ.

После этого заявления курс доллара к рублю упал ниже 100 рублей.

Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации на Украине. Она направлена на демилитаризацию страны.