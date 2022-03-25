РИАМО - 25 мар. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцы «хорохорятся», говоря о возможности отказа от газа России.

«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», - сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Медведев назвал решение о поставках газа за национальную валюту очевидным, а также заявил, что европейцам предстоит искать выходы из сложившейся ситуации и оплачивать топливо.

Ранее европейские государства и США ввели жесткие санкции против экономики России. Так они отреагировали на начало спецоперации РФ на Украине. РФ в ответ объявила о том, что оплата за российский газ теперь будет приниматься только в рублях.