В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные судна.

Тем временем, в петербургском аэропорту Пулково все еще действуют ограничения на взлет и посадку самолетов, которые ввели из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: более 80 рейсов задерживаются, еще 18 полностью отменены. Пассажиры разных рейсов ждут вылетов прямо на лестницах внутри терминала.