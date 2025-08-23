СК расследует обстоятельства гибели футболиста в Щелково

сегодня в 23:26

В подмосковном Щелково следователи СК РФ устанавливают обстоятельства гибели 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 17 августа подозреваемые, находясь на парковке, вступили в словесный конфликт с двумя молодыми людьми. В ходе возникшей ссоры злоумышленники стали избивать одного из участников конфликта. Потерпевшего с множественными травмами госпитализировали. Спустя несколько дней футболист умер в больнице. Участники избиения задержаны.

На данный момент записи с камер видеонаблюдения изъяты. Свидетелей и обвиняемых уже допросили. Назначена судебная экспертиза. Подозреваемые находятся под стражей.