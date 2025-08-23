«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах

«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ранее вводимыми ограничениями в аэропортах Шереметьево, Пулково и ряде аэропортов центральной России, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00:00 мск», — говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов.

23 августа в ряде аэропортов ограничивали вводили временные ограничения. В частности, в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов. Пассажиры разных рейсов ждали вылетов прямо на лестницах внутри терминала.

По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой.