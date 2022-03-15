Военная операция на Украине идет уже 20-й день. Российские силы взяли под контроль всю территорию Херсонской области. США и ЕС анонсировали очередные санкции, а Россия открывает новые рынки для импорта. Подробнее об этих и других важных событиях — в материале РИАМО.

Ход спецоперации

- Утром 15 марта Минобороны РФ заявило, что всего с начала военной спецоперации уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

- На 15 день спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области.

- Согласно сообщениям Минобороны, российские десантники изъяли 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, которые поставляли страны Запада на Украину. Изъятое передадут подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

- По данным Минобороны, на территории завода «Антонов» уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по российским подразделениям.

- Силы ДНР при поддержке российских военных уничтожили почти все огневые точки националистов в пригородах Мариуполя, в частности в жилых кварталах по периметру города.

- На украинском военном аэродроме под Краматорском российские силы уничтожили три ангара, где находились четыре украинских штурмовика Су-25 и шесть вертолетов.

- Авиация и средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбили 16 воздушных целей, среди которых самолеты, вертолеты и беспилотники.

- Накануне прошел четвертый раунд переговоров, на этот раз в видеоформате. Во вторник, 15 марта, переговоры возобновились. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает, что стороны могут достичь мирного соглашения в ближайшее время — в течение одной-двух недель.

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Ситуация в мире

- Госдепартамент США анонсировал санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ. Речь идет о главе Росгвардии Викторе Золотове, гендиректоре «Рособоронэкспорта» Александре Михееве, а также восьми заместителях главы Минобороны.

- Япония вводит санкции против 17 россиян, среди которых депутаты Государственной думы и бизнесмен Виктор Вексельберг.

- Также Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к ввозу в Россию. Перечень включает в себя порядка 300 позиций, в том числе полупроводники, телекоммуникационное оборудование, средства связи.

- Постпреды Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России. Ограничительные меры будут направлены против физлиц и организаций, коснутся ряда секторов российской экономики. В частности, речь идет о запрете на импорт определенных стальных и железных изделий.

- Великобритания запретила экспорт предметов роскоши в РФ. Еще Лондон вводит дополнительные пошлины в 35% на импорт некоторых товаров и прекращает финансирование всех экспортных операций в Россию и Белоруссию.

- Помимо этого, Великобритания ввела персональные санкции в отношении российских чиновников, бизнесменов и журналистов — в список вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, телеведущий Владимир Соловьев, спецпред президента по вопросам природоохраны и бывший министр обороны Сергей Иванов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

- Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем сама военная спецоперация на Украине.

- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности сроком до 15 лет за сотрудничество с Россией.

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Меры поддержки в России

- Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия открывает новые рынки для импорта продовольствия и заключает соглашения с новыми поставщиками — введенные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка страны.

- Центробанк с 15 марта приостанавливает покупку золота у кредитных организаций из-за возросшего спроса на слитки среди населения.

- В России вводится временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС и сахара за рубеж. Соответствующий запрет, касающийся зерна, будет действовать до 30 июня, относящийся к сахару — до 31 августа. Решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка.

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Реакция иностранных компаний

- Табачная компания Imperial Tobacco планирует передать свой бизнес в России местному юрлицу.

- Украинская студия GSC Game World, которая является разработчиком компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям.

- Фармацевтические компании Pfizer и Bayer приостановят инвестиции в Россию. О прекращении поставок лекарств речи не идет.

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