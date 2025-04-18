В Петербурге подросток поругался с подружкой и изнасиловал ее в парадной

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка приговорили к 3,5 года заключения за изнасилование девочки. Юноша совершил преступление из-за школьного конфликта с потерпевшей, сообщает Бриф24 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Изнасилование произошло в июне 2024 года в парадной на Гражданском проспекте.

Выяснилось, что в школе мальчик поругался с соседкой по этажу, после чего лично встретился с ней на лестничной клетке. Именно там, по данным суда, юноша и надругался над девочкой. На момент изнасилования потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.

Юный подсудимый признал себя виновным. На суде подросток заявил, что сожалеет о случившемся.

С учетом обстоятельств дела суд приговорил несовершеннолетнего петербуржца к 3,5 года лишения свободы. Подросток отправится в воспитательную колонию.