Угрожала «нассать»: девушка скандалила с таксистом из-за опоздания на эпиляцию

В Красноярске местная модель спровоцировала громкий скандал во время поездки в такси из-за опоздания на процедуру эпиляции. Видеозапись она сама выложила в социальные сети, но позже удалила, сообщает ngs24.ru .

Девушка потребовала от водителя изменить маршрут и поехать более короткой дорогой. Однако после его отказа ситуация резко обострилась и переросла в обоюдные оскорбления.

На кадрах зафиксировано, как пассажирка в ультимативной форме требует остановить автомобиль. Еще обещает заблокировать аккаунт водителя через службу поддержки сервиса и заявляет, что готова справить нужду прямо в салоне.

«Если вы меня сейчас высадите, я вам прям тут нассу, вот реально», — сказала она.

В ответ на неадекватное поведение мужчина попросил девушку покинуть транспортное средство.

Спустя время модель выразила сожаление, что предала инцидент огласке. Но продолжила настаивать на том, что виновником ссоры был таксист, а сама она якобы сохраняла самообладание.

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