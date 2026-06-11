Овчинский: в Лефортове строят дом по проекту «Московские кварталы»

В районе Лефортово Юго-Восточного административного округа возводится жилой комплекс в рамках программы «Московские кварталы». Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В рамках проекта „Московские кварталы“ возводят новостройку по адресу: Шепелюгинский переулок, вл. 7. Общая площадь дома составит около 14,5 тыс. кв. м. В здании запроектированы 198 квартир жилой площадью почти 10 тыс. кв. м. Сейчас идет устройство фасада и внутренних инженерных сетей, а также проводятся отделочные работы. Новостройка появится в спокойном, но развитом районе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что поблизости с домом располагаются торговый центр, спортобъекты, детсады и школы.

На первом нежилом этаже разместятся объекты инфраструктуры. Впоследствии там откроются необходимые жителям сервисы: аптеки, продуктовые магазины или кофейни.

Две секции комплекса будут отличаться по этажности. В доме смонтируют сертифицированную навесную вентилируемую фасадную систему, обеспечивающую повышенную тепло- и звукоизоляцию. Для облицовки используют керамогранитные панели. Доминирующими в цветовой гамме станут изысканные тона коричневого абрикоса и матового белого, а расставят акценты металлокассеты урбанистического сланцево-серого оттенка.

Городской проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. Он предполагает продажу комфортного жилья в современных домах, которые сдаются вместе с созданием полноценной городской инфраструктуры. При этом столица осуществляет сквозной контроль на каждом этапе: от разработки планировок и проектной документации до сдачи объекта и передачи ключей.

Купить квартиры в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства можно по договору долевого участия, а в уже готовых зданиях — по договору купли-продажи. На объекты городского застройщика распространяется программа льготного ипотечного кредитования при господдержке — семейная ипотека. Всю подробную информацию и актуальные новости о проекте можно найти на сайте москварталы.рф.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилья соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».