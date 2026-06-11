Оболонский предложил ввести детские сим-карты с блокировкой звонков

Сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский предложил ввести в России детские сим-карты, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров, сообщает «Абзац» .

Оболонский заявил, что дети нередко становятся жертвами мошенников и кураторов. Он предложил сочетать профилактику на реальных примерах с техническими ограничениями: запретом входящих вызовов и сообщений от неизвестных абонентов.

«Если есть такая возможность, это нужно делать. Речь идет о безопасности наших детей и противостоянии этим телефонным террористам. Кроме звонков и сообщений детская сим-карта (ред. — должна быть) с жесткими ограничениями входа в интернет и обязательно по номеру телефона, чтобы ребенок мог заходить только на разрешенные сайты», — прокомментировал Оболонский.

Общественник добавил, что такие сим-карты можно распространить и на пенсионеров. По его словам, пожилые люди также часто страдают от действий злоумышленников.

В качестве примера издание напомнило о случае в Москве 9 июня. Двое подростков, девушка и парень, по заданию куратора забрали из тайника взрывное устройство и разместили его в автомобиле сотрудника научно-производственного предприятия. Правоохранители предотвратили покушение и задержали подозреваемых.

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