В магазине Уфы бабушка на кассе избила беременную девушку

Беременная жительница Уфы Республики Башкортостан опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о нападении на нее бабушки в одном из продуктовых магазинов. Инцидент произошел на кассе.

Девушка решила отодвинуть свою тележку, чтобы не блокировать проход для остальных покупателей. Однако это действие спровоцировало агрессию со стороны стоявшей в очереди пожилой женщины.

Уфимка утверждает, что пенсионерка без предупреждения трижды пнула ее. На замечание и напоминание о беременности нападавшая отреагировала оскорблениями. Бабушка пожелала смерти девушке и ее нерожденному ребенку.

После этого пострадавшая нанесла ответный удар. В результате этого пожилая женщина попыталась замахнуться снова, а затем с силой толкнула магазинную тележку в область живота потерпевшей.

Девушка подчеркнула, что успела вовремя среагировать и избежать прямого удара. Также она отметила, что вместе с пенсионеркой находилась ее взрослая дочь. Та не пресекла действия матери, а лишь улыбалась и поддерживала конфликт.

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