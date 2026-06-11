Похудел на 3 кг к празднику: как манул Тимофей отмечает день рождения?

Главный символ Московского зоопарка — знаменитый манул по кличке Тимофей — 11 июня отмечает свой шестой день рождения. К своему личному празднику всеобщий любимец подошел в идеальной летней форме, завершив процесс «разжировки», сообщает зоопарк.

Из своего максимального зимнего веса в шесть с половиной килограммов хищник легко похудел до изящных 3,7. Он полностью сбросил густой зимний подшерсток, из-за чего обновленная шерсть приобрела характерный рыжеватый оттенок.

В честь торжества сотрудники зоосада подготовили для именинника особое праздничное угощение. Его торжественно вручат Тимоше в его вольере в 14:30.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сейчас у кота действует летний режим питания. В него входит один разгрузочный день в неделю и ежедневная порция грызунов или перепелок весом в 150–200 граммов.

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