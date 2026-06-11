50 тыс за моральный ущерб: шалость на уроке привела к черепно-мозговой травме

В селе Черемхово Амурской области 11-летний мальчик прыгнул на одноклассницу во время перемены — девочка упала и ударилась головой. С черепно-мозговой травмой ее увезли в больницу. Отвечать за инцидент пришлось школе, сообщает Amur Mash .

Учительница отпустила пятиклассников с урока пораньше. В коридоре один из мальчиков решил подурачиться — он плюхнулся на девочку. Та упала и сильно ударилась головой.

Ребенка на скорой доставили в больницу. Из-за лечения ей пришлось пропускать уроки. После выписки у школьницы появились головные боли, она стала бояться оставаться одна и замкнулась в себе.

Уголовное дело возбуждать не стали — мальчику всего 11 лет, возраст не позволяет привлечь его к ответственности. Однако наказание понесли взрослые: классного руководителя и дежурного учителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, суд постановил, что школа должна выплатить пострадавшей девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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