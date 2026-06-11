Новостройки подешевели в большинстве городов-миллионников России

В мае 2026 года квартиры в новостройках стали дешевле в большинстве российских городов-миллионников. Сильнее всего цены снизились на однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону, сообщает Газета.ru .

По данным Поиска Яндекса по квартирам, однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону подешевели на 6,8%, до 6,9 млн рублей в среднем. В Москве цены снизились на 3%, до 21,8 млн рублей, в Воронеже — на 2,5%, до 5,9 млн рублей, в Самаре — на 2,1%, до 6,3 млн рублей, в Перми — на 2%, до 6,5 млн рублей.

В сегменте двухкомнатных квартир Ростов-на-Дону также показал максимальное снижение: минус 4,2%, до 8,7 млн рублей. В Краснодаре цены упали на 3%, до 9 млн рублей, в Самаре — на 2,5%, до 8,9 млн рублей, в Перми — на 2,3%, до 8,2 млн рублей, в Москве — на 1,8%, до 30,1 млн рублей.

Среди трехкомнатных квартир сильнее всего подешевела Самара: минус 3,3%, до 12,9 млн рублей. В Москве средняя цена снизилась на 2,4%, до 40,3 млн рублей, в Красноярске и Уфе — на 1,9%, до 10,5 млн и 11,7 млн рублей, в Перми — на 1,5%, до 10,7 млн рублей.

Аналитики связали снижение с изменением структуры предложения. На рынке стало больше доступных квартир массового сегмента, что повлияло на медианную стоимость жилья. По всем миллионникам средняя цена однушки составила 8,1 млн рублей, двушки — 11,5 млн рублей, трешки — 15 млн рублей.

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