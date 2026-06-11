Ефимов: оптимизирован срок строительства электродепо «Новорижское»

Сокращение площадей будущего электродепо «Новорижское», которое будет обслуживать Рублево-Архангельскую линию метро, даст возможность уменьшить затраты на строительство и ускорить ввод объекта. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«„Новорижское“ станет одним из первых электродепо, создаваемых по новой типовой концепции. Один из ее принципов — оптимизация площадей. Вместо привычных для любого другого электродепо набора зданий предусматривается свыше 10 корпусов, состоящих из блоков, общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Совмещение зданий в единый комплекс с разделением их по функциональному назначению оптимизирует как затраты на производство работ, так и сроки строительства. Большая часть сотрудников разместится в производственно-административном корпусе», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что размещение рабочих зон и зон отдыха под единой крышей позволит сделать условия труда более комфортными, сократить пути перемещения сотрудников и повысить эффективность их работы.

Значительную долю пространства будущего депо займет производственно-административный корпус. В инженерно-техническом корпусе сосредоточат тягово-понизительную подстанцию, компрессорную, парковый околоток и стрелочный пост. Помимо этого, проектом предусмотрена столовая, рассчитанная на 56 посадочных мест. Комнаты отдыха для локомотивных бригад спроектированы по гостиничному принципу: машинистов расселят в двухместных блоках с собственными санузлами. Медицинская служба разместится в блоке, куда войдут кабинет для предрейсовых и послерейсовых осмотров, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты психологов, помещения для медперсонала и так далее. В административно-бытовом корпусе также появятся актовый зал и хозяйственные помещения.

Запуск транспортного предприятия обеспечит городу более 500 рабочих мест. Типовой проект электродепо был разработан специалистами проектного института, входящего в холдинг «Мосинжпроект».

Электродепо «Новорижское» возводится с северной стороны Новорижского шоссе, в районе 23-го километра, на территории Красногорска. Оно предназначено для обслуживания поездов Рублево-Архангельской линии метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что на станции «Звенигородская» почти окончены возведение основных конструкций и обратная засыпка котлована. Сейчас идут отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем.

«Мосинжпроект» — генеральный подрядчик и проектировщик строительства новых станций и линий столичного метро. При участии холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро, более 180 км линий. Также создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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