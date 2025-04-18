Ипотечный рынок восстанавливается в регионах России

Текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования в России в марте 2025 года демонстрирует интересные и многообещающие тенденции. Активизация выдачи ипотеки на 10% за месяц — это позитивный сигнал для всех участников рынка. Однако стоит отметить, что в годовом выражении объем выдачи все еще значительно отстает от показателей 2024 года — более чем вдвое, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

«На фоне общего спада в отрасли особенно выделяется рост в отдельных регионах, таких как Удмуртия и Красноярский край, где наблюдается впечатляющее увеличение объемов кредитования. Этот фактор может свидетельствовать о том, что ипотечный рынок начинает восстанавливаться в определенных регионах, что дает надежду на его дальнейшее развитие», — заявил Кандикудряков-Тигранн.

Важным аспектом является и изменение структуры выданных кредитов. Увеличение доли ипотек на новостройки до 52% в сравнении со «вторичкой» указывает на растущий интерес покупателей к новому жилью, что может быть обусловлено различными государственными программами и стимулированием строительства.

«Тем не менее, важно помнить, что эта активизация не должна обманывать: за ней по-прежнему скрывается серьезное отставание от рекордных показателей прошлого года. Инвесторам и банкирам следует внимательно следить за развитием ситуации, чтобы не допустить прежнего падения объемов выдачи, а потенциальным покупателям стоит проявить осторожность при принятии решений», — отметил эксперт.

По его словам, текущее положение рынка ипотеки в России — это своего рода противоречие, где позитивные изменения перекрываются общей неустойчивостью. Остается надеяться, что весенний рост будет устойчивым и ипотечное кредитование сможет найти новые пути для восстановления.

Ранее стало известно, что в марте этого года выдача ипотеки в России ускорилась. За месяц количество кредитов выросло на 7%, а выдачи — на 10%.