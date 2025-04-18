Симптом депрессии: психолог рассказала, о чем говорит домоседство

Клинический психолог Татьяна Чернякова заявила, что привычка постоянно сидеть дома может быть тревожным признаком: иногда она указывает на депрессию, сообщает портал «Узнай.ру» .

«Человек может не осознавать тревогу, но избегать ситуаций, где что-то может пойти не по плану: транспорт, незнакомые люди, непредсказуемость. Тревога будто говорит: „Оставайся в зоне контроля“», — объяснила специалист.

Среди других признаков — апатия, потеря интереса к жизни и снижение энергии, проблемы с мотивацией, добавила психолог.

С другой стороны, по ее словам, если человек много общается с другими, работает и живет в высоком темпе, то ему необходимо время на восстановление в домашних стенах. Иногда нежелание выходить на улицу может быть признаком перегруженной нервной системы, особенно это касается восприимчивых к шуму и информации, чувствительных людей.