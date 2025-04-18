Аграрии Подмосковья могут посетить демо-день ИЦК «Агропромышленный комплекс»

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25 апреля на площадке фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) состоится демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Агропромышленный комплекс», начало в 10:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии примут участие представители Минсельхоза России, отраслевых ведомств, крупных агрохолдингов, профильных ассоциаций и союзов, АНО «ЦКИТ», АНО «Цифровая экономика», институтов развития, РФРИТ и ИТ-компаний. В программе запланированы: пленарная сессия, презентация особо значимых проектов, питчинг ИТ-стартапов для АПК, подписание соглашения АО «Агропромцифра» с ФРИИ. Среди спикеров: заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов, генеральный директор АО «Агропромцифра», заместитель председателя ИЦК «АПК» Ольга Чебунина и другие эксперты отрасли.

Региональные компании могут пройти регистрацию перейдя по ссылке. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Мясницкая, дом 13, стр. 18. Контакты для взаимодействия: Алена Лачугина — секретарь ИЦК «АПК», e-mail: a.lachugina@acdamate.com, телефон для связи: +7 (966) 165-55-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.