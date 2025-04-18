Визажист Гоар Аветисян задолжала налоговой более 50 млн рублей

Бьюти-блогер и визажист Гоар Аветисян оказалась должна ФНС более 50 млн рублей. Есть риск, что счета звезды социальных сетей заблокируют, сообщает SHOT .

Аветисян не только развивает собственный блог, но и зарабатывает огромные деньги на своем бренде косметики. Более того, она продает курсы для женщин, в которых учит правильно краситься.

До марта прошлого года вся предпринимательская деятельность Аветисян проходила через ИП. Затем она зарегистрировала компанию «Бьюти академия», деятельностью она указала образование.

За первый год работы чистая прибыль компании составила почти 19 млн рублей, а выручка — 67 млн рублей. На данный момент долг Аветисян перед налоговой составляет 54 823 025 рублей.

Ранее стало известно, что супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров задолжал ФНС 2,1 млн рублей. Хоккеист якобы запил и деградирует, поскольку не смог найти, чем заниматься после окончания карьеры в спорте.