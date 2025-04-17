Муж Кудрявцевой Игорь Макаров должен налоговой более 2 млн рублей

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров должен ФНС 2,1 млн рублей. Mash со ссылкой на слова близких сообщает, что хоккеист якобы запил и деградирует, поскольку не смог найти, чем заниматься после окончания карьеры в спорте.

У Макарова было свое дело, связанное с продажами. На принадлежащем мужчине ИП есть долг в размере 2,1 млн рублей. Однако с его погашением есть проблемы — у экс-спортсмена официально нет работы.

У бывшего хоккеиста не получилось ни с собственным бизнесом, ни с занятием тренерством. Из-за этого мужчина якобы начал много пить.

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находятся в созависимых отношениях.