Живет жизнью алкоголика: нарколог прокомментировал ситуацию в семье Кудрявцевой

«Лера Кудрявцева и Игорь Макаров то расходятся, то сходятся. Она находится в созависимых отношениях и просто устала его спасать. Все логично», — заявил эксперт.

По мнению врача, телеведущая думает, что не может бросить своего возлюбленного, так как ему нужна ее помощь, и он погибнет без нее. Для нее Макаров стал ребенком, которого она должна постоянно контролировать и помогать: вызывать доктора, приносить деньги в полицию и т. д. Сейчас она живет жизнью мужа-алкоголика, а собственная жизнь ей не принадлежит.

Шуров добавил, что ведущей необходима психологическая помощь, ситуация в семье зашла в тупик, что подтвердила и сама Кудрявцева заявлениями о том, что готова биться головой об стенку. Состояние звезды врач назвал выгоранием.

Помочь в такой ситуации могут специальные курсы, где люди учатся отключать гиперконтроль, избавляться от мыслей, что другой человек пропадет без помощи.