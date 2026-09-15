Автовладельцы могут приобрести более 50 парковочных мест в Западном Дегунине

Свыше 50 машино-мест в столичном районе Западное Дегунино можно приобрести на открытых торгах, сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

53 объекта доступны в подземном паркинге дома 29 на Коровинском шоссе. Их площадь составляет от 13,3 до 21,6 кв. м.

Собственное машино-место обеспечивает комфорт владельца транспорта и позволяет сэкономить время на регулярный поиск парковки. Приобретение такого объекта на открытом аукционе — это удобная процедура, которая проходит полностью в электронном виде.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 и 24 сентября в зависимости от выбранного лота. Открытые аукционы пройдут с 28 сентября по 1 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Больше информации об экономике Москвы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.