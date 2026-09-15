Автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на МКАД Происшествия сегодня в 07:47

На внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги, за развязкой с Киевским шоссе, случилась авария с участием двух транспортных средств. Одно из авто опрокинулось, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия находятся службы столицы. Детали произошедшего столкновения. Сведения о наличии и состоянии пострадавших в данный момент выясняются. Из-за инцидента проезд транспорта в зоне аварии затруднен. Водителям рекомендуется брать во внимание действующие дорожные ограничения при составлении маршрутов. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.