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Автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на МКАД

Происшествия

На внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги, за развязкой с Киевским шоссе, случилась авария с участием двух транспортных средств. Одно из авто опрокинулось, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия находятся службы столицы. Детали произошедшего столкновения.

Сведения о наличии и состоянии пострадавших в данный момент выясняются.

Из-за инцидента проезд транспорта в зоне аварии затруднен. Водителям рекомендуется брать во внимание действующие дорожные ограничения при составлении маршрутов. 

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