В Киеве и 5 регионах Украины включили воздушную тревогу
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В Киеве в 07:49 объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального сервиса оповещения министерства цифровой трансформации страны.
Согласно сведениям онлайн-карты, аналогичный режим предупреждения об опасности действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях.
12 сентября ВС РФ ликвидировали склад с грузами военного назначения в Гостомеле Киевской области.
Во время атаки применяли БПЛА «Герань».
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