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В Киеве и 5 регионах Украины включили воздушную тревогу

В Киеве в 07:49 объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального сервиса оповещения министерства цифровой трансформации страны.