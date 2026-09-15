Первоклассники пришли в школу «бытовыми инвалидами» из-за «бежевых мам»

Российские педагоги начали чаще сталкиваться с ситуациями, когда пришедшие в первый класс дети оказываются совершенно не приспособленными к самостоятельной жизни «бытовыми инвалидами». В этом виновата гиперопека со стороны родителей, сообщает Baza .

Учителя отмечают у некоторых первоклассников отсутствие базовых навыков. Они не умеют завязывать шнурки, переодеваться и даже без помощи справлять нужду.

Преподаватели рассказывают о случаях, когда родители требуют от них полного бытового обслуживания детей. Некоторые даже устроили разбирательства из-за «пропавших» вещей, которые ребенок просто забыл под основной одеждой.

Психологи связывают подобную несамостоятельность школьников с трендом на гиперопеку и так называемых «бежевых мам». Психолог Дарья Яушева пояснила, что стремление оградить ребенка от любых трудностей и негативных эмоций часто проистекает из высокой тревожности самих родителей.

Из-за неготовности сталкиваться с детским плачем и капризами взрослым проще выполнить все действия за ребенка, чем постепенно обучать его нужным навыкам. В результате дети лишаются возможности развивать самостоятельность и оказываются неготовы к реалиям учебы в школе.

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