Горькие слезы после новоселья: о чем больше всего жалеют покупатели квартир

Покупка собственной квартиры может обернуться разочарованием даже при стабильном доходе и хорошем районе, рассказала РИАМО вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

По словам эксперта, главная ошибка покупателей — выбирать квартиру, которая подходит для жизни сегодня, но не подходит уже через несколько лет. Чаще всего через время россияне жалеют о трех решениях.

Первое сожаление: «Нам стало тесно»

Сегодня 60% покупателей ипотечного жилья выбирают студию или однокомнатную квартиру. Компактный формат позволяет снизить стоимость покупки и ежемесячный платеж, но важно прогнозировать будущее. В 2025 году в России родилось более 1 млн детей, а в 2026 году эта цифра, по прогнозу, достигнет 1,1 млн новорожденных.

При выборе стоит учитывать функции, которые квартира должна закрывать в ближайшие 5–7 лет, иначе экономия обернется повторной покупкой недвижимости со всеми расходами на переезд и сделку. При этом оптимальным для покупки первой недвижимости 20% россиян считают возраст до 25 лет, а 18% — от 25 до 30 лет. Поскольку средний возраст рождения первого ребенка в России составляет примерно 30 лет, заранее предусмотреть сценарий появления малыша успевают не все.

Второе сожаление: «За те же деньги можно было выбрать лучше»

Покупатели часто выбирают квартиру исключительно по цене и локации, не сравнивая все доступные финансовые сценарии. Между тем в первом квартале 2026 года «Семейная ипотека» под 6% обеспечивала 75% всех продаж в новостройках.

«Покупатель часто сначала выбирает район и только потом выясняет, что именно в этом бюджете он может себе позволить. Но на первичном рынке важно считать не только цену квартиры. Например, при бюджете 12 млн рублей можно остановиться на студии, а можно рассмотреть соседний район, квартиру за 13–14 млн и в результате получить больше площади при сопоставимом ежемесячном платеже», — объясняет Ханнанова.

Также в стоимость покупки жилья россияне закладывают работу юристов и риелторов (23%). По данным исследований, самостоятельно изучают документы и работают с профильными экспертами только около трети покупателей, в то время как 65% россиян панически боятся столкнуться с мошенничеством.

Третье сожаление: слишком высокая ипотечная нагрузка

Эта проблема возникает у тех, кто оценивает ипотеку только по текущему доходу. При этом средняя зарплата в Москве с 2015 по 2025 год выросла в 2,35 раза (на 135%), тогда как накопленная инфляция за этот период составила около 100%.

Показательный пример: средний ипотечный платеж в Москве в августе 2024 года составлял 59 тыс. рублей, или около 38% средней зарплаты. При зарплате в 174 тыс. рублей тот же платеж занимал бы уже около 34% дохода, а при доходе в 214 тыс. рублей — около 27%.

Несмотря на сложности, в настоящий момент 41% россиян откладывает на первоначальный взнос и планирует брать ипотеку. Из них 46% уже накопили от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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